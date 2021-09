Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Windeck (ots)

Am 04.09.2021 kam es in den frühen Abendstunden auf der Bundesstraße 256 in Höhe Gierzhagen zu einem Unfall, dabei wurde ein Kradfahrer leicht verletzt.

Der 22jährige Kradfahrer aus Nümbrecht war auf der B256 in Richtung Waldbröl unterwegs. In einer Linkskurve rutschte das Hinterrad weg und der Fahrer kam zu Fall. In einer Böschung stoppte die Rutschpartie, der Fahrer wurde leicht verletzt. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte konnte der 22jährige schon vor Ort aus der Behandlung entlassen werden. Sein Krad war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Hinweise auf Beteiligung Dritter ergaben sich nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 EUR geschätzt.(Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell