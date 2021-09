Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannter durchtrennt Telefonkabel

Hennef (ots)

Die Polizei in Hennef ermittelt gegen einen Unbekannten wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Am Donnerstag meldeten sich 2 Anwohner der Lichstraße in Uckerath bei der Polizei. Ihnen war in der Nacht vom 01.09. auf den 02.09. das Telefonkabel an der Anschlussdose an den Fassaden ihrer Häuser durchtrennt worden. Der Täter hatte die Kabel nicht ganz durchtrennt, sodass die Geschädigten erst einmal eine geraume Zeit auf Fehlersuche waren.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter der 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

