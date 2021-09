Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kirchengemeinde bestohlen

Sankt Augustin (ots)

Ein Verantwortlicher des katholischen Kirchengemeindeverbandes Sankt Augustin zeigte am Donnerstag (02.09.2021) insgesamt 3 Diebstähle zum Nachteil des Kirchenverbandes bei der Polizei an.

Im Laufe der letzten Woche (23.08. bis 29.08.2021) sind 2 Regenbogenfahnen, die an Fahnenmasten vor der Meindorfer Kapelle an der Liebfrauenstraße und der Kirche in Buisdorf an der Zissendorfer Straße aufgehängt waren, gestohlen worden. Zudem wurde eine Antonius Statue aus der Andachtsstätte an der Schulstraße/Freie Buschstraße entwendet worden. Der Tatzeitraum für den Diebstahl der Heiligenfigur könnte bis Anfang August zurückreichen.

Der Wert der Gegenstände liegt bei einigen hundert Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell