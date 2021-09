Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Niederkassel (ots)

Ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Niederkassel wurde am Mittwochmittag (01.09.2021) bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Rheidter Straße/Auf dem Acker in Niederkassel-Mondorf schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der 68-Jährige war gegen 11.20 Uhr mit dem Fahrrad auf dem, in beide Fahrtrichtungen freigegebenen, gesonderten Fuß- und Radweg entlang der Rheidter Straße in Fahrtrichtung Rheidt unterwegs. In Höhe der Einmündung "Auf dem Acker" wurde er von einem abbiegenden VW Transporter erfasst. Dabei zog er sich schwere Verletzungen. Der 53-jährige Fahrer des VW Busses wollte von "Auf dem Acker" nach rechts auf die Rheidter Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des Radfahrers. Gegen den Eitorfer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell