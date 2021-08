Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendieb nach Haftentlassung erneut erwischt

Siegburg (ots)

Am 30.08.2021 gegen 10:00 Uhr wurde ein Mann beim Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Siegburger Barbarastraße erwischt. Er hatte versucht, diverse Lebensmittel aus dem Markt ohne zu zahlen durch die Kassenzone zu schmuggeln. Die von der Marktleitung hinzugezogenen Polizisten stellten fest, dass der 23-jährige Wohnungslose erst vor wenigen Stunden nach Verbüßung einer Haftstrafe aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war. Er wurde vorläufig festgenommen und wird demnächst erneut einem Haftrichter vorgeführt.(Ri)

