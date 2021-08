Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Polizist kündigt Personenschutz an

Sankt Augustin (ots)

Am 26.08.2021, gegen 13:00 Uhr, erhielt ein 78-jähriger Sankt Augustiner einen Anruf von einem angeblichen Polizeihauptkommissar, der sich als Herr Walter vorstellte. Dem Senioren wurde mitgeteilt, die Polizei habe eine rumänische Einbrecherbande festgenommen. Da seine Wohnung offenbar künftiges Zielobjekt der Täter sei, würde man für ihn einen zivilen Personenschutz einrichten. Dazu müsse er künftig immer telefonisch mitteilen, wann er das Haus verlasse. Anschließend befragte der falsche Polizist den 78-Jährigen nach seinen Vermögensverhältnissen. Der Sankt Augustiner erkannte schnell, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte, tat das einzig Richtige und beendete das Gespräch. Glücklicherweise kannte der 78-Jährige die Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte am Telefon. Die Betrüger tischen zumeist älteren Menschen die Lügengeschichte auf, man habe Einbrecher festgenommen. Bei diesen hätte man eine Liste mit geplanten Einbruchstatorten gefunden, auf der die Adresse der Angerufenen stehen würde. Dann wollen die falschen Polizisten Geld und Wertsachen zum Schutz in Verwahrung nehmen. Gehen die Opfer darauf ein, sehen sie ihr Geld nie wieder.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell