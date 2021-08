Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lohmarerin während der Gartenarbeit bestohlen

Lohmar (ots)

Am Donnerstag, 26.08.2021, zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr, war eine Lohmarerin auf ihrem Grundstück in der Gartenstraße mit Gartenarbeit beschäftigt. Als sie später gegen 18:00 Uhr das Einfamilienhaus zu Einkäufen verlassen wollte, stellte sie fest, dass das gesamte Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte. Die Geschädigte vermutet, dass sich während ihrer Gartenarbeit ein Täter oder eine Täterin durch die offen stehende Terrassentür ins Haus geschlichen hat, das Geld entwendete und den Tatort auch ungesehen wieder verlassen konnte. Wer zur relevanten Zeit in der Lohmarer Gartenstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541 3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

