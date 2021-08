Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Imbiss

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Montag, 23.08.2021, wurde in einen Imbissstand in Siegburg, Wilhelm-Ostwald-Straße/Am Turm, eingebrochen. Die rückwärtige Tür des neben dem Haupteingang eines Verbrauchermarktes gelegenen Geschäftes brachen unbekannte Täter auf. Dazu mussten sie mehrere massive Schlösser überwinden. Die Täter durchsuchten den kleinen Verkaufsraum und entwendeten vermutlich einen kleinen Bargeldbetrag. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden.(Ri)

