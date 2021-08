Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Tatverdächtige nach Autoaufbrüchen festgenommen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Montag, 23.08.2021, gegen 00:30 Uhr, meldete eine Zeugin mutmaßliche Autoaufbrecher auf einem Parkplatz am Eibenweg in Sankt Augustin-Niederpleis. Mindestens zwei Männer hatten sich an parkenden Kastenwagen zu schaffen gemacht. Die Zeugin war durch das Geräusch berstender Scheiben aufmerksam geworden. Als sich Einsatzkräfte der Polizei dem Tatort näherten, flüchteten die Täter in ein nahe gelegenes Gebüsch und versteckten sich dort. Die Polizei riegelte sofort den Bereich ab und zog einen Diensthundeführer hinzu. Der suchte das Gebüsch mit Diensthündin Luna ab. Luna wurde schnell fündig und stellte zwei mutmaßliche Täter. Diese ließen sich daraufhin widerstandslos festnehmen. Es handelt sich um einen 64-Jährigen und einen 38-Jährigen mit vermutlichem Wohnsitz im Ausland. Bei dem 38-Jährigen wurde zudem ein verbotenes Butterflymesser sichergestellt. Aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, erheblicher Alkoholisierung der Festgenommen sowie fehlender Ausweisdokumente, dauern die Identifizierung und die weiteren Ermittlungen noch an. An zwei Kastenwagen waren Seitenscheiben eingeschlagen und diverse Gegenstände entwendet worden. Eine Tasche mit dem mutmaßlichen Diebesgut lag unter einem geparkten Auto. Darin befanden sich unter anderem verpackte Kopfhörer und Werkzeuge.(Ri)

