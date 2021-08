Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Abbiegen mit nachfolgenden Verkehr kollidiert - 5 Verletzte

Bild-Infos

Download

Lohmar (ots)

Am Mittwochmittag wollte ein 29-Jähriger aus dem Bergischen Land auf der Rückfahrt aus dem Urlaub nach links in einen Feldweg an der Landstraße 84 (L84) zwischen Lohmar-Scheid und Oberscheid zum Austreten abbiegen. Dabei übersah er den nachfolgenden Wagen eines 60-jährigen Overathers, der in diesem Moment überholen wollte. Die Fahrzeuge kollidierten und der Wagen des 60-Jährigen schleuderte nach links in die Schutzplanke neben der Landstraße. Bei der Kollision wurden der Overather, der in einem Cupra Kombi unterwegs war, und die 3 Mitfahrer in dem Wagen des 29-Jährigen im Alter von 19 bis 28 Jahren leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell