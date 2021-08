Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Automarder auf Beutezug

Sankt Augustin (ots)

Sechs BMW-Besitzer aus Sankt Augustin mussten am Mittwochmorgen (18.08.2021) feststellen, dass ihre Fahrzeuge offen standen und Großteile des Interieurs entwendet wurden. Die meisten Autos aus unterschiedlichen Baureihen waren von den Tätern spurlos geöffnet worden. Abgesehen hatte es die Diebe auf Lenkräder, Airbags und Navigationsgeräte. Für die Beute waren sie in der Nacht im gesamten Stadtgebiet unterwegs gewesen. Die Tatorte liegen in Mülldorf, Menden und Niederpleis. Der Wert der erbeuteten Autoteile liegt bei mehreren tausend Euro.

Wer hat in der Nacht von Dienstag (17.08.2021) auf Mittwoch (18.08.2021) verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit den Diebstählen im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise an die Polizei Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell