Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schweißtreibende Arbeit für Kabeldiebe

Siegburg (ots)

Vermutlich mit einem Bolzenschneider haben Diebe rund 3,5 Kilometer Elektrokabel in transportfähige Einzelteile zerschnitten. Insgesamt mussten sie circa 7 Tonnen Diebesgut transportieren. Nach Angaben der geschädigten Firma kostet das Kabel im Einkauf 13 Euro pro Meter.

Vermutlich wurde die Tat zwischen Donnerstag (12.08.2021), 17.00 Uhr, und Samstag, 14.08.2021, 07.30 Uhr, verübt. Die entwendete Telefonerdleitung war auf einer Industriekabeltrommel aufgewickelt und in einem Außenlager an der Industriestraße in Siegburg deponiert. Die Einbrecher waren über den Zaun des Lagers geklettert und hatten 2 Zaunelemente entfernt. Dadurch war es möglich z.B. mit einem LKW auf den Lagerplatz zu fahren.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Polizei Siegburg unter 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell