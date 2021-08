Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte stehlen Kirchenglocke

Much (ots)

Vermutlich mit einer Leiter sind Diebe in den rund 8 Meter hohen Glockenturm der Germanakapelle geklettert und haben die Glocke samt Läutwerk entwendet. Die Kapelle liegt an einem abgelegenen Wirtschaftsweg zwischen Much und Wersch abseits von Wohnbebauung.

Wann die circa 5.000 Euro teure Kirchenglocke genau entwendet wurde, ist nicht bekannt. Vermutlich liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag (10.08.2021), 17.00 Uhr, und Freitag (13.08.2021), 08.30 Uhr.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Glocke nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell