Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nachtrag zur Meldung vom 15.08.2021/20:13 Uhr: Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall

Siegburg (ots)

Die schwer verletzte 55-jährige Siegburgerin ist in der Nacht zu Montag (16.08.2021) im Krankenhaus verstorben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (Bi)

Originalmeldung: Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall

Siegburg Am Sonntag wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gegen 16.25 Uhr alarmiert, da es auf der Zeithstraße in Stallberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war, insgesamt wurden sechs Personen verletzt, eine davon schwer.

Nach ersten Ermittlungen war eine 55jährige PKW-Fahrerin aus Siegburg auf der Zeithstraße stadtauswärts in Richtung Stallberg unterwegs. Nach Zeugenaussagen fuhr diese zunächst leicht Richtung Fahrbahnmitte und dann plötzlich nach links auf den Gegenfahrstreifen. Dort stieß der PKW mit einem entgegenkommenden PKW frontal zusammen. In diesem war eine fünfköpfige Familie (Eltern 34 und 36 Jahre alt, Kinder 4,11,12 Jahre alt) aus Siegburg in Richtung Innenstadt unterwegs.

Die 55jährige zog sich schwere Verletzungen zu, die anderen Beteiligten wurden leichtverletzt. Alle wurden nach Erstversorgung in Kliniken verbracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Ersten Erkenntnissen nach ist ein medizinischer Notfall bei der 55jährigen als Ursache für den Verkehrsunfall nicht ausgeschlossen. Es entstand hoher Sachschaden, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Zeithstraße bis 18.20 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (Th.)

