POL-SU: Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

Lohmar (ots)

Weil ein 75-jähriger Lohmarer am Freitagmittag (13.08.2021) offensichtlich die Vorfahrt einer 52-jährigen BMW-Fahrerin aus Siegburg missachtet hatte, kam es auf der Kreuzung Franzhäuschenstraße/Zeithstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzen Personen.

Der Lohmarer wollte mit seinem Skoda gegen 11.10 Uhr die übergeordnete Zeithstraße (B56) von der Franzhäuschenstraße aus in Richtung Wanderparkplatz Siegelsknippen überqueren. Dabei übersah er den Wagen der Frau aus Siegburg, die auf der Zeithstraße von Siegburg kommend in Richtung Seelscheid fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß und der BMW der Fahrerin wurde in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem weißen VW Bus, in dem eine 3-köpfige Familie aus Siegburg saß. Die 7, 45 und 54 Jahre alten Insassen fuhren auf der Zeithstraße in Richtung Siegburg. Das Paar und ihr Sohn wurden bei der Kollision leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrerin im BMW verletzte sich schwerer und musste in die Bonner Uniklinik gebracht werden. Nach eigenen Angaben blieb der mutmaßliche Unfallverursacher unverletzt.

Alle Fahrzeuge wurden durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme durch die Siegburger Unfallaufnahmegruppe bis circa 13.15 Uhr größtenteils gesperrt werden. (Bi)

