Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Armaturenbrett aus Pkw ausgebaut

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.08.2021) kam die Benutzerin eines weißen BMW SUV zu ihrem Wagen, der auf den Anwohnerparkplätzen am Eibenweg in Sankt Augustin abgestellt war. Der Wagen war geöffnet und große Teile des Armaturenbretts und der verbauten Elektronik waren gestohlen. Die Täter hatten die nicht verwertbaren Fahrzeugteile auf die Rücksitzbank geworfen und waren bislang unerkannt mit Lenkrad, Airbags und Navigationssystem verschwunden. Da das Fahrzeug seit dem letzten Freitag (06.08.2021) nicht bewegt wurde, lässt sich die Tatzeit nicht näher bestimmen. Die Spurensicherung erschien vor Ort und sicherte mutmaßliche Tatspuren im Fahrzeug. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell