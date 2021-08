Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Eitorf (ots)

Ein 34-jähriger Tatverdächtiger aus Köln wurde am Mittwoch (11.08.2021) im Rahmen der polizeilichen Fahndung nach einem Wohnungseinbruch in Eitorf vorläufig festgenommen.

Der Festgenommene steht im Verdacht zusammen mit 2 Mittätern gegen 13.15 Uhr in ein Haus in der Harmoniestraße eingestiegen zu sein. Er war von Zeugen, die die Polizei alarmiert hatten, beobachtet worden, wie er verdächtig um das Haus, deren Bewohner zur Tatzeit nicht anwesend waren, herumschlich. Kurze Zeit später sahen die Zeugen 2 weitere Tatverdächtige, die durch ein Fenster in das Haus klettern wollten. Ein Zeuge ging zum Tatobjekt, was die Täter bemerkten und in verschiedene Richtungen flüchteten. 2 Einbrecher waren grob in Richtung Eitorf-Ort und einer in Richtung Wald geflohen.

Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Gegen 13.30 Uhr konnte der 34-Jährige von einer Polizeistreife aufgrund der guten Personenbeschreibung im Bereich Eitorf Ortsmitte aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Der wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann stritt jegliche Tatbeteiligung ab. Diebesgut hatte er augenscheinlich keines dabei.

Seine Mittäter konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Während der eine nur als dunkel gekleideter Mann beschrieben werden kann, ist der zweite Unbekannte in einer grauen Hose und einem grauen Camouflage T-Shirt unterwegs gewesen. Er ist circa 175 cm groß, unrasiert und hat eine korpulente Figur mit Bauch.

In Tatortnähe fanden die Beamten auf einem Waldparkplatz einen geparkten Pkw, der möglicherweise mit den Tätern in Verbindung stehen könnte. Er wurde als Beweismittel sichergestellt.

Der festgenommene Kölner musste aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen der Kripo wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls dauern derzeit noch an.

Es werden Zeugen gesucht, die die mutmaßlichen Mittäter des 34-Jährigen beobachtet haben. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell