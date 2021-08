Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen

Siegburg (ots)

Mit einem Faustschlag ins Gesicht hat ein 20-jähriger Siegburger am Montagabend (09.08.2021) einen mit einem Messer bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen.

Gegen 23.00 Uhr war der junge Mann auf der Römerstraße in Siegburg auf dem Heimweg, als er von einem unbekannten 18- bis 22-Jährigen unter einem Vorwand angesprochen wurde. Der Geschädigte, der gerade sein Smartphone in der Hand hielt, blickte auf und hatte plötzlich ein Messer an seinem Hals. In akzentfreiem Hochdeutsch forderte der Täter das Smartphone und das Portemonnaie des 20-Jährigen. Der Geschädigte machte einen Schritt rückwärts und schlug dem Angreifer reflexartig mit der Faust in das Gesicht. Der Unbekannte war davon derart beeindruckt, dass er ohne Beute durch einen Stichweg zwischen den Häusern Nr. 24 und 26 davonlief. Nach Angaben des 20-Jährigen ist davon auszugehen, dass er dem Täter das Nasenbein gebrochen hat. Der circa 180 bis 185 cm große mutmaßliche Räuber trug bei Tatausführung einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeanshose und schwarze Sneakers.

Grundsätzlich rät die Polizei, nicht die Konfrontation, insbesondere mit bewaffneten Tätern zu suchen - auch wenn es in diesem konkreten Fall zum Erfolg geführt hat.

Die Kripo ermittelt wegen versuchtem Straßenraub und fragt: Wer kennt den Täter oder wo ist eine verdächtige Person mit einer Gesichtsverletzung aufgetreten? Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

