Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Automat in HUMA-Parkhaus aufgebrochen

Sankt Augustin (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (10.08.2021) einen Parkautomaten im Parkhaus des HUMA-Einkaufszentrums in Sankt Augustin aufgebrochen und die Tageseinnahmen erbeutet. Ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums hatte am Dienstagmorgen den Schaden am Automaten bemerkt und die Polizei verständigt. Nach einer Display-Anzeige haben der oder die Täter den Automaten auf der 4. Etage des Parkhauses West gegen 01:45 Uhr aufgebohrt und die Einnahmen gestohlen.

Wer hat zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (fh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell