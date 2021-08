Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer stürzt nach Verkehrsunfall

Lohmar (ots)

Am Montagabend (09.08.2021) gegen 19.50 Uhr wurde ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Lohmar bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er musste zur Behandlung ins Troisdorfer Krankenhaus gebracht werden. Der 38-Jährige fuhr mit seiner Kawasaki auf der Bonner Straße (Kreisstraße 34/K34) von Lohmar-Höffen in Richtung der Ortslage Weeg. An der Einmündung zum Schlienweg wollte ein 32-jähriger Autofahrer aus Rösrath mit seinem VW vom Schlienweg nach links auf die vorfahrtsberechtigte Bonner Straße abbiegen. Dabei übersah er das von links kommende Motorrad. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge und der Motorradfahrer stürzte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell