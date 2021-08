Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Zahnarztpraxis

Hennef (ots)

Durch das Fenster zu einem Behandlungsraum sind Unbekannte in der Nacht von Freitag (06.08.2021) auf Samstag (07.08.2021) in eine Zahnarztpraxis in der Schützenstraße in Hennef eingebrochen.

Die Täter hebelten das zur Hofeinfahrt gelegene Fenster auf und stiegen ein. Die Behandlungsräume, die Rezeption und das Büro wurden nach Beute durchsucht. Sie fanden nach bisherigen Erkenntnissen 2 Tablet-PC, 2 Trinkgeldspardosen und 2 Dosen mit Zahngold. Der Wert der Beute konnte noch nicht benannt werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell