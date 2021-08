Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 44-Jähriger begeht Ladendiebstähle zum Lebensunterhalt

Hennef (ots)

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ist ein 44-Jähriger aus Wissen/Sieg in Untersuchungshaft gekommen. Er war am Samstagmorgen (07.08.2021) gegen 07.30 Uhr in einem Supermarkt am Adenauerplatz in Hennef von Mitarbeitern ertappt worden, als er mehrere Flaschen Kräuterlikör und Whiskey in seinen Rucksack packte.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den drogenabhängigen Mann vorläufig fest. Anhand von Videoaufzeichnungen aus dem Markt ließ sich nachvollziehen, dass der 44-Jährige bereits an den beiden Tagen zuvor Schnapsflaschen im Wert von rund 220 Euro entwendet hatte. Er räumte in seiner Vernehmung ein, dass er mit dem Verkauf der Flaschen seine Drogensucht finanziere. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten 2 Verpackungseinheiten Heroin.

Der polizeibekannte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (Bi)

