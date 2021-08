Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Eingangstür mit Pflasterstein eingeworfen

Sankt Augustin (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend (04.08.2021) gegen 23.25 Uhr die Eingangstür eines Unterwäschegeschäftes an der Kölnstraße in Sankt Augustin mit einem Pflasterstein eingeworfen. Ein Ohrenzeuge verständigte die Polizei, gesehen hatte er die Tat nicht. Der Stein durchschlug lediglich die erste Verglasung, sodass die Täter nicht in das Geschäft gelangten. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Sankt Augustin unter der 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell