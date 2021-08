Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker: Schornsteinfeger bringen diesmal kein Glück

Siegburg (ots)

Das musste am Dienstagmittag (03.08.2021) eine 86-jährige Siegburgerin schmerzvoll feststellen. Gegen 12.00 Uhr klingelten 2 unbekannte Männer an der Haustür der Seniorin in der Roonstraße. Sie stellten sich als Schornsteinfeger vor und baten um Zugang zum Schornstein. Während dann einer auf den Dachboden ging, ging sein Mittäter mit der 86-Jährigen zur Heiztherme in den Keller. Nach rund 20 Minuten verabschiedeten sich die Tatverdächtigen. Wenig später kam der Partner der Geschädigten nach Hause und wunderte sich über den erneuten Besuch der Kaminkehrer, da die Arbeiten erst vor kurzem erfolgt waren. Schnell war klar, dass aus dem Kleiderschrank des Paares fast 3.000 Euro in 5 Euro Scheinen fehlten. Da waren die Diebe aber schon über alle Berge.

Beschrieben werden die Trickdiebe wie folgt: Der erste Täter war ein dünner Mann im Alter von 50 bis 60 Jahren. Der circa 175 cm große Unbekannte mit westeuropäischem Erscheinungsbild trug ein blau kariertes Hemd und sprach akzentfrei Deutsch. Sein circa 30 Jahre alter Mittäter wirkte südländisch und sprach ebenfalls akzentfrei Deutsch. Er war dunkel gekleidet und hatte einen Werkzeugkasten dabei.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen.

Die Polizei rät: Werden Sie bei Arbeiten, die Sie nicht in Auftrag gegeben haben vorsichtig! Bevor Sie Fremde ins Haus lassen, vergewissern Sie sich beim Auftraggeber oder bei der Firma der Handwerker über die Richtigkeit. Im Zweifelsfall lassen Sie unbekannte Handwerker nicht ins Haus oder vereinbaren sie einen Termin für die Arbeiten, bei dem Sie nicht allein zu Hause sind. Sollten Sie sich von Fremden an der Haustür bedrängt fühlen, wählen Sie die 110!(Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell