Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßliche Spurenträger, die der Spurensicherung nicht alltäglich unterkommen

Hennef (ots)

In der Nacht von Donnerstag (29.07.2021) auf Freitag (30.07.2021) sind Unbekannte in die Räume eines Getränkemarktes an der Bonner Straße in Hennef eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie den Inhalt mehrerer im Kassenbereich aufgestellter gemeinnütziger Geldspendenboxen. Die geschätzte Beute beläuft sich dabei auf wenige Euro.

Die Einbrecher waren vermutlich durch einen aufgebrochenen Anbau in die Büro- und Kassenräume des Marktes eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume sehr sorgfältig nach Beute. Unter anderem fanden sie die Schlüssel zu einem Transporter in Hof, den sie aufschlossen und ebenfalls nach Beute durchsuchten.

Der Getränkemarkt dient als Abholstützpunkt eines Paketlieferdienstes. Die eingelagerten Pakete wurden von den Einbrechern geöffnet und durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. In einem Paket befanden sich offensichtlich diverse Sexspielzeuge, die den Tätern als Dekoration des Tatortes dienten. Sie wurden als potentielle Spurenträger von der Spurensicherung sichergestellt.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

