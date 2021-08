Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Angestellte und Zeugen nach Diebstahl mit Messer bedroht

Siegburg (ots)

Am Samstagvormittag (31.07.2021) wurde ein 33-jähriger Siegburger vorläufig festgenommen, nachdem er mit einem prall gefüllten Einkaufswagen aus einem Supermarkt an der Wilhelm-Ostwald-Straße in Siegburg geflohen war und Mitarbeiter und Zeugen, die die Flucht verhindern wollten, mit einem Messer bedroht hatte. Ware im Wert von mehr als 200 Euro nahm der Filialleiter nach der Festnahme entgegen.

Der 33-Jährige hatte sich zunächst an der Kasse des Discounters angestellt. Er stellte zwei Flaschen auf das Band und entschied sich dann, einfach mit dem befüllten Einkaufswagen ohne zu bezahlen durch die Kassenzone in Richtung Ausgang zu gehen. Die Kassiererin lief hinterher und versuchte den Weg zu versperren. Der Siegburger stieß sie einfach zur Seite und ging weiter in Richtung Ausgang. Zwei Zeugen, die den Stoß beobachtet hatten, schritten ein und versuchten den 33-Jährigen an seiner weiteren Flucht zu hindern. Daraufhin zog der Tatverdächtige ein Messer und bedrohte damit die 24 und 27 Jahre alten Zeugen. Die Zeugen hielten sich daraufhin zurück und der 33-Jährige verließ den Supermarkt.

In sicherer Entfernung folgten die Zeugen und der Filialleiter dem Tatverdächtigen und führten telefonisch die alarmierte Polizei zu dem 33-Jährigen. Auf der Wahnbachtalstraße konnte der Siegburger gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Das Messer wurde bei seiner Durchsuchung gefunden und als Beweismittel sichergestellt.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der polizeilich bislang nicht in Erscheinung getretene 33-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich vor Gericht wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten müssen. (Bi)

