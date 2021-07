Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Küchenbrand in Reihenhaus

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (28.07.2021) gegen 19.00 Uhr kam es zu einem Küchenbrand in einem Reihenhaus im Veilchenweg in Sankt Augustin-Mülldorf. Die Feuerwehren aus Menden und Mülldorf waren schnell vor Ort und konnten das Feuer in der Küche erfolgreich bekämpfen, bevor noch größerer Schaden entstanden war. Trotzdem muss mit einem Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro gerechnet werden. Die 4-köpfige Familie, die in dem Haus lebt, blieb unverletzt.

Die Küche wurde von der Polizei als Tatort beschlagnahmt und wird von Brandermittlern der Kriminalpolizei untersucht. Hinweise auf eine Vorsatztat haben sich bislang nicht ergeben. Möglicherweise wurde der Brand durch einen vergessenen Kochtopf auf dem Herd ausgelöst. Die Ermittlungen dauern an. (Bi)

