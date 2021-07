Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Einkaufswagen Scheibe eingerammt

Lohmar (ots)

Bei einem Einbruch in ein Geschäft am Lohmarer Frouardplatz am Dienstagabend (27.07.2021) hat ein Täter gegen 20.50 Uhr einen Einkaufswagen durch die Glaseingangstür gerammt. Durch das Loch im Glas kletterte der 20 bis 30 Jahre alte Einbrecher in den Schreibwarenladen und entwendete eine unbekannte Menge Zigaretten.

Nach Zeugenangaben ist der Unbekannte in Richtung der Hauptstraße davon gelaufen. Er wird von ihnen als schlanker und circa 170 bis 175 cm großer Mann mit europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Der Blondhaarige trug eine schwarze Mütze, eine Jacke in Tarnfleckoptik und eine schwarze Hose mit senkrechten hellen Applikationen.

Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell