Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 14-Jähriger bedroht - Umhängetasche entwendet

Sankt Augustin (ots)

Einem 14-jährigen Sankt Augustiner wurde am Freitagabend (23.07.2021) auf der Rathausallee die Umhängetasche von einem 16 bis 18 Jahre alten Heranwachsenden gestohlen. Der 14-Jährige war mit zwei Freunden gegen 19.00 Uhr auf dem Heimweg. An der Haltstelle HUMA trafen sie auf eine 3 bis 4-köpfige Gruppe Jugendlicher, die augenscheinlich mit den Freunden des 14-Jährige bekannt war. Aus der Gruppe löste sich der unbekannte Täter und sprach den Jungen auf seine "Lacoste"-Umhängetasche an. Er zog ihm die Tasche über den Kopf, entnahm bis auf den Haustürschlüssel den Inhalte, gab den Inhalt dem 14-Jährigen und ging mit der Tasche über die Marktplatte davon. Der Junge lief dem Tatverdächtigen hinterher. In Höhe eines Cafés drehte sich der Täter um und bedrohte den Minderjährigen. Dieser gab die Verfolgung auf und verständigte mit einigem Zeitverzug seinen Vater, der die Polizei alarmierte.

Der circa 190cm große Tatverdächtige flüchtete mit der rund 100 Euro teuren Tasche, auf der das schwarze "Lacoste Krokodil" aufgedruckt ist, weiter in Richtung des Rhein-Sieg-Gymnasiums. Er hat lockiges, schwarzes Haar und einen gebräunten Teint. Er trug einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Weste, eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe. An seiner rechten Hand trug er einen goldenen Ring, dessen Stein fehlt.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell