Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 13-jähriger PC-Gamer stiehlt Tasten

Sankt Augustin (ots)

Am letzten Freitag (23.07.2021) ertappte der Ladendetektiv eines Elektronikgroßmarktes in der Sankt Augustin HUMA einen 13-Jährigen beim Diebstahl. Der Junge hatte mehrere Tasten einer hochwertigen Gamertastatur abmontiert und in seiner Hosentasche verschwinden lassen. Er wurde der Mutter übergeben. Zu welchem Spiel die mehr als 30 Tasten gehören, ist hier nicht bekannt. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell