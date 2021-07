Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierter Fahrer verletzt Polizeibeamtin

Siegburg-Kaldauen (ots)

Am Samstag, 24.07.2021 gegen 21.30 Uhr, erhielt die Polizei Leitstelle einen Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt in Siegburg-Kaldauen. Am Einsatzort konnte ein 40-jähriger Mann aus Sankt Augustin festgestellt werden, der sich im Bereich seines geparkten PKW BMW aufhielt. Da der Mann alkoholisiert war und der Verdacht bestand, dass er das Fahrzeug in diesem Zustand geführt hatte, sollte er zur Durchführung einer Blutprobe ins Krankenhaus verbracht werden. Er weigerte sich jedoch und auch nach gutem Zureden konnte er nur unter Anwendung körperlicher Gewalt gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte sich die Person nach Kräften und verletze dabei eine Beamtin leicht. Trotz der Gegenwehr wurde die Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet. (ThoHo)

