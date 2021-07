Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Hennef (ots)

In der Zeit zwischen 21.07.2021, 11:30 Uhr, und 22.07.2021, 17:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Steinstraße/Gartenstraße in Hennef ein. Die Täter durchsuchten nahezu das gesamte Haus Einbrechertypisch. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Eine Anwohnerin schilderte, sie hätte am 22.07.2021, gegen 10:30 Uhr, zwei Männer gesehen, die in verdächtiger Weise um das Haus gegangen seien und das Grundstück ausgespäht hätten. Beide sollen von südländischer Erscheinung mit schwarzem Bart und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Einer war Brillenträger. Hinweise unter 02241 541-3521.(Ri)

