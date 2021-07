Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungen in Troisdorf aufgebrochen - Verdächtige in DHL-Botenkleidung

Troisdorf (ots)

Am Abend des 22.07.2021 wurde in ein Mehrfamilienhaus an der Sieglarer Straße/ Bahnstraße in Troisdorf eingebrochen. Die Täter brachen die Haustür wie auch eine Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Eine weitere Wohnung in der ersten Etage wurde ebenfalls aufgebrochen. Die Schränke wurden durchwühlt. Die Unbekannten erbeuteten insgesamt einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Gegen 18:15 Uhr fielen einem Zeugen zwei verdächtige Männer in DHL-Botenkleidung auf, die das besagte Haus verließen. Beide werden als etwa 170 cm groß und schmal beschrieben. Einer von ihnen war bärtig und trug einen großen Rucksack. Die Männer gingen zur Agnesstraße und fuhren in einem weißen Kleinwagen davon. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

