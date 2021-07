Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rinderdiebstahl in Hennef

Hennef (ots)

Am Morgen des 21.07.2021 gegen 07:20 Uhr stellte ein Landwirt den Diebstahl von 6 Rindern von einer Weide in Hennef-Lescheid fest. Die Tiere standen am Vortag gegen 21:30 Uhr noch auf der Weide "Hahnenhardt". Unbekannte Täter hatten das Weidetor geöffnet und die Rinder vermutlich in einen Viehtransporter getrieben. Auch ein elektrisches Weidezaungerät nahmen sie mit. Gestohlen wurden drei dunkle Rinder, zwei braune mit Hörnern und ein Tier mit gelblicher Fellfarbe. Der Gesamtwert wird auf rund 4.500,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

