Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl von Markteinnahmen

Siegburg (ots)

Am 19.07.2021 gegen 18:50 Uhr lud der Betreiber eines Marktstandes in Siegburg am oberen Markt seinen Stand auf seinen Transportanhänger. Als der 56-jährige Wesselinger mit dem Zugfahrzeug losfahren wollte, stellte er fest, dass aus dem unverschlossenen Führerhaus eine Geldtasche mit einem kleineren vierstelligen Betrag entwendet worden war. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

