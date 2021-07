Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Quad gestohlen

Lohmar (ots)

In der Nacht zu Dienstag (20.07.2021) gegen 02:00 Uhr wurde in Lohmar-Durbusch ein Quad gestohlen. Das silbergraue Fahrzeug vom Typ Bombardier L war auf einem Privatgrundstück in der Straße "Auf dem Schmittenfeld" verschlossen abgestellt. Unbekannte Täter manipulierten eine Überwachungskamera, um nicht aufgezeichnet zu werden, bevor sie die Tat begingen. Die Polizei fahndet nach dem Quad im Wert von rund 8.000,- Euro mit dem Kennzeichen SU-MR###. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell