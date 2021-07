Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Siegburg (ots)

Am 20.07.2021 wurde ein Verkehrsunfall in Siegburg-Zange, Landstraße 332 (L333)/Isaak-Bürger-Straße gemeldet. Gegen 11:00 Uhr war eine 83-jährige Siegburgerin mit ihrem VW Golf auf der L 333 von Siegburg in Richtung Troisdorf unterwegs. An der Einmündung zur Isaak-Bürger-Straße hielt sie zunächst auf der Linksabbiegerspur an, um dann nach links abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 42-jährige Sankt Augustinerin, die in ihrem VW Caddy vorrangberechtigt auf der L 332 entgegenkam. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Siegburgerin schwer verletzt und musste im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr vor und hinter der Unfallstelle abgeleitet.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell