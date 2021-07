Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendliche mit Messer bedroht und beraubt

Niederkassel (ots)

Zwei Jugendliche aus Niederkassel im Alter von 16 und 17 Jahren waren am Sonntag, 18.07.2021, gegen 01:20 Uhr, zu Fuß auf der Rheinstraße in Lülsdorf unterwegs. In Höhe des Friedhofs stiegen drei Jugendliche aus einem Linienbus und folgten ihnen. Die drei Täter bedrängten schließlich die Niederkasseler und zwangen sie, sie bis zu einem nahe gelegenen Zigarettenautomaten in Höhe der Hausnummer 49 zu begleiten. Dort bedrohte einer der Gruppe die beiden Opfer mit einem Messer und forderte Bargeld. Schließlich wurden die Taschen der Jugendlichen durchsucht und ein kleiner Bargeldbetrag geraubt. Danach durften die Geschädigten sich entfernen. Der Haupttäter wird als 17 bis 18 Jahre alt, 185 cm groß und schlank mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil. Die Mittäter sollen etwa gleichaltrig und südländische Erscheinungen gewesen sein. Einer ist von kräftiger Statur. Er trug schwarze Oberbekleidung. Einer ist schlank und war mit schwarzer Hose und grauem Nike-Shirt bekleidet. Die Kripo ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell