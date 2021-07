Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einkaufszentrum

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch, dem 14.07.2021, wurde eine Sankt Augustiner Streifenwagenbesatzung in das Huma Einkaufszentrum in die Rathausstraße gerufen.

Gegen 22:50 Uhr war in einem vor Ort befindlichen Lagerraum eines Supermarktes der Einbruchsalarm ausgelöst und an eine Sicherheitsfirma gemeldet worden. Die eingetroffenen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma überraschten drei Tatverdächtige dabei, wie sie versuchten mehrere Smartphones zu entwenden. Die mutmaßlichen Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht und ließen ihre Beute am Tatort zurück. Nach bisherigen Kenntnissen ist zu vermuten, dass die unbekannten Täter sich zuvor im Gebäude einschließen ließen. Die männlichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Männlich, 185-190cm groß, blaue Jeanshose, schwarze Jacke, Mütze 2. Person: Männlich, etwa 170cm groß, Brille, untersetzte Figur, blaue Jeans, schwarze Kapuze 3. Person: Männlich, etwa 180cm groß, dunkle Haare, dunkel gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Mi)

