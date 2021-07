Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendlicher beraubt 11-Jährigen

Lohmar (ots)

Am Dienstag, 13.07.2021, gegen 13:00 Uhr, wurde ein 11-jähriger Junge aus Lohmar von einem Jugendlichen beraubt. Das Kind war mit dem Rad zum Skatepark in Lohmar an der Jabachhalle gefahren. Dort traf er auf drei ihm unbekannte Jugendliche. Einer dieser Jugendlichen, der etwa 18 Jahre alt geschätzt wird, entriss dem 11-Jährigen die Umhängetasche und drohte ihm Schläge an, falls er sich wehren sollte. Daraufhin flüchtete das Opfer nach Hause. Der unbekannte Täter erbeutete mit der Umhängetasche ein Iphone SE sowie eine Geldbörse mit Ausweis, Busticket und Bankkarte. Der Täter wird als etwa 180 cm groß und kräftig beschrieben. Er hat braune lockige Haare und trug eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Trainingshose. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

