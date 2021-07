Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Überfall auf Tankstelle der Autobahnraststätte

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (14.07.2021), gegen 03:30 Uhr, betrat ein maskierter Mann den Tankstellenshop der Autobahnraststätte Ost in Siegburg, an der A 3 Fahrtrichtung Köln. Nach Angaben des 49-jährigen Tankstellenwartes drohte der Unbekannte mit einem Gegenstand, der einer Machete ähnlich sah. Er forderte Bargeld und Zigaretten. Daraufhin öffnete der Angestellte die Kasse. Der Täter nahm daraus einige Geldscheine an sich. Zudem nahm er Zigaretten aus der Auslage im Wert von mehreren hundert Euro mit. Mit der Beute flüchtete der Täter zu Fuß. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Flüchtige soll etwa 180 cm groß sein. Er trug eine blaue Jeanshose sowie einen schwarzen Pullover. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und sprach mit osteuropäischem Akzent. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

