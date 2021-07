Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Troisdorf - Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Troisdorf (ots)

Am Dienstag, den 13.07.2021 gegen 22:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Ein 66-jähriger Troisdorfer befuhr mit seinem Renault die Strasse Auf dem Schellerod und beabsichtigte auf die Bonner Strasse einzufahren. Dabei mitachtete er die Vorfahrt eines 31-jährigen Troisdorfers, der mit seinem BMW in Richtung Spich unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden alle fünf Insassen der Fahrzeuge verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (HPS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell