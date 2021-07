Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Diebstahl von Baumaschinen

Troisdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende (09.07.2021 bis 12.07.2021), versuchten unbekannte Täter offenbar zwei Raupen und einen Bagger der Marke Caterpillar zu entwenden. Die Baumaschinen waren in einer Kiesgrube in Troisdorf-Eschmar nahe der Straße "Im kleinen Feldchen" abgestellt. Es wurden jeweils Scheiben eingeschlagen und die Zündschlösser aufgebrochen. Den Tätern gelang es allerdings nicht, die Fahrzeuge zu starten. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.(Ri)

