Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Covid-Testzentrum

Siegburg (ots)

In der Zeit zwischen 10.07.2021, 19:00 Uhr und 12.07.2021, 09:00 Uhr, wurde in ein Covid- Testzentrum an der Wilhelm-Ostwald-Straße/Am Turm in Siegburg eingebrochen. Unbekannte Täter brachen einen Bürocontainer auf dem Gelände des dortigen Verbrauchermarktes auf. Aus dem Container wurden insgesamt 1700 Covid-Schnelltests entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

