Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter erbeuten Bargeld nach Einbruch in Mondorfer Gaststätte

Niederkassel-Mondorf (ots)

Unbekannte Täter sind Samstagnacht, 10.07.2021, gegen 03:30 Uhr, in eine Gaststätte auf der Provinzialstraße in Niederkassel-Mondorf eingebrochen. Bemerkt wurde der Vorfall von einer Mitarbeiterin, als sie die Gaststätte am Morgen wieder öffnen wollte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zum anliegenden Biergarten und anschließend öffneten sie sowohl die Eingangstüren der Grillhütte und der Gaststätte durch körperliche Gewalt. Zuvor hatten sie die Überwachungskameras des Biergartens bereits in andere Richtungen gedreht, weshalb keine Tatverdächtigen auf dem Aufnahmen zu erkennen waren.

Die Täter erbeuteten bei der Tat einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Momentan liegen keine Hinweise zu Tätern vor. Die Polizei bittet deswegen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 02241-541-3221 zu melden.

(DW)

