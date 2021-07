Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Siegburger Raststätte an der A3

Siegburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 08.07.2021, auf Freitag, 09.07.2021, kam es zu einem Einbruch in die Raststätte Siegburg Ost an der A3. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 20:30 Uhr und Freitag, 05:40 Uhr. Eine Mitarbeiterin der Raststätte bemerkte die Tat am Freitagmorgen.

Wie die Täter in die Raststätte gelangt sind, ist bislang unklar. Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich zu Geschäftsschluss haben mit einschließen lassen.

Die Täter erlangten mehrere wertvolle Damenhandtaschen, sowie Damenuhren. Daneben wurden diverse Handyladekabel, sowie alkoholische Getränke entwendet.

Da momentan noch keine Täterhinweise vorliegen, erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise durch Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Tat oder möglichen Tätern machen können. Hinweise bitte an die Kripo unter der Telefonnummer: 02241-541-3121.

(DW)

