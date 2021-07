Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verdächtige nach Brand an städtischer Unterkunft festgenommen

Lohmar (ots)

Am Sonntag, 11.07.2021, gegen Mitternacht, wurde ein Brand an einer städtischen Unterkunft im Lohmarer Dammweg gemeldet. Die Bewohner wurden durch ausgelöste Brandmeldegeräte in dem Mehrparteienhaus aufmerksam und brachten sich in Sicherheit. Im Eingangsbereich stand ein Kinderwagen in Flammen. Anwohner und die zuerst eintreffende Streifenwagenbesatzung löschten den Brand. Der Kinderwagen war bis auf das Metallgestell abgebrannt. Auch die Gebäudefassade im Bereich des Vordaches war durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzte gab es nicht. Nach ersten Ermittlungen vor Ort und nach Zeugenbefragungen steht eine 54-jährige Bewohnerin des betroffenen Hauses unter Tatverdacht der schweren Brandstiftung. Sie wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund ihres Alkoholkonsums wurde eine Blutprobe angeordnet. Die 54-Jährige bestreitet bislang die Tat.(Ri)

