Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Lohmar

Lohmar (ots)

Am 08.07.2021, gegen 07:00 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in Lohmar auf der Bundesstraße 484 (B484)/Autobahnanschlussstelle A 3 gemeldet. Der Fahrer eines Renault Kastenwagen war auf der B 484 von Siegburg in Richtung Lohmar unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 31-jährige Siegburger trotz Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich der Autobahnanschlussstelle ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen 35-jähriger Fahrer aus Bad Honnef die Abfahrt aus Richtung Frankfurt kommend verlassen hatte und auf der B 484 in Richtung Siegburg weiterfahren wollte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer schwer verletzt, waren aber ansprechbar. Ersthelfer versorgten die Unfallbeteiligten, ehe sie in Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abtransportiert werden. Die Unfallstelle auf der Bundesstraße, wie auch die Autobahnabfahrt Siegburg mussten bis etwa 11:00 Uhr gesperrt werden.(Ri)

