Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß auf der Aulgasse

Siegburg (ots)

Am Dienstag, 06.07.2021, ist es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Aulgassse/Weierstraße in Siegburg gekommen.

Ein 75-jähriger Hennefer war in seinem Citroen ordnungsgemäß aus der Schillerstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren und wollte in Richtung Weierstraße . Eine 34-jährige BMW-Fahrerin aus Morsbach missachtete allerdings zu diesem Zeitpunkt das Rotlicht und fuhr auf der Aulgasse, von rechts kommend, ebenfalls in die Kreuzung ein. Hierdurch kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Ein weiteres Fahrzeug konnte gerade noch ausweichen. In beiden Fällen entstand Sachschaden und der 75-jährige Mann wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Siegburg verbracht.

Sowohl der Citroen als auch der BMW mussten abgeschleppt werden .

(DW)

