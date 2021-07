Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 3 Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B478

B478/Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 06.07.2021 ab 16:42 Uhr gingen bei der Polizeileitstelle mehrere Notrufe ein, dass es auf der B478 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei. Da die Örtlichkeit aufgrund der unterschiedlichen Meldungen nicht eindeutig waren, wurden Einsatzkräfte aus Eitorf und aus Hennef entsandt. Die Rettungsleitstelle entsandte mehrere Rettungswagen, einen Notarzt und einen Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr. Die Unfallstelle befand sich auf der B478 zwischen dem Abzweig Winterscheid (K17) und Ingersau (B507). In diesem Bereich musste die Straße auch in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr ab. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 60jähriger Pkw-Fahrer aus Bonn die B478 in Richtung Hennef. In einer leichten Rechtskurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen stieß. Der 47jährige Fahrer und die 49jährige Beifahrerin, beide aus Waldbröl, wurden schwer verletzt, als ihr Fahrzeug aufgrund des Zusammenpralls von der Fahrbahn in eine Wiese schleuderte. Alle drei Personen wurden schwer verletzt. Sie wurden jeweils, nach notärztlicher Erstversorgung, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 45.000EUR geschätzt. Die Sperrung musste zur Aufnahme des Unfalls und Reinigung für mehrere Stunden gesperrt bleiben. (DS)

